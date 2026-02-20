ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート女子で銀メダルの坂本花織（シスメックス）と銅メダルの中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２０日、そろって一夜明けの記者会見に臨んだ。今季限りで引退を表明している坂本は「悔しいが、未練はない」と言い切り、清々しい表情を浮かべ、中井は次の五輪への意欲を述べた。（デジタル編集部）メダルを首から掛けて記者らの前に登場した２人は、終始リラックスした表情で報