「三田証券」の元幹部らが逮捕された23億円規模のインサイダー事件で、東京地検特捜部は別のインサイダー取引をした疑いで、元幹部ら3人を再逮捕しました。特捜部に再逮捕された「三田証券」の元取締役投資銀行本部長・仲本司容疑者（52）は、「東洋証券」の期末配当に関する重要事実を公表前に知り、会社役員・松木悠宣容疑者（44）ら2人と共謀して、東洋証券の株5億円あまりを買い付けたインサイダー取引の疑いが持たれています