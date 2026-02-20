第９８回選抜高校野球大会（３月１９日から１３日間・甲子園）で２連覇を目指す横浜（２年連続１８度目）の選抜旗授与式が２０日、横浜市金沢区の同校で行われ、ナインや村田浩明監督（３９）らが出席した。式では葛蔵造校長（６８）から小野舜友主将が選抜旗を受け取り、「感謝の気持ちを忘れずに、甲子園という舞台で絶対に日本一を取るために頑張っていこう」とチームメートに呼びかけた。村田監督は「選抜旗をもらってさら