車の助手席に包丁を積んでいました。銃刀法違反の疑いで逮捕されたのは、金沢市泉本町に住む34歳の地方公務員の女です。この容疑者は20日午前0時5分頃、家族に関することで伏見橋交番に相談に訪れましたが、その際、警察官が容疑者の車を確認したところ、助手席に載せられていた刃渡り約19センチの包丁を発見しました。警察の調べに対し容疑者は「正当な理由がなく、包丁1本を車に載せていたことに間違いない」と、容疑を認めてい