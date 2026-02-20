【モデルプレス＝2026/02/20】2025年3月31日をもって芸能活動を終了していた元つばきファクトリーの浅倉樹々が、4月より芸能活動を再開すると発表。2026年2月20日、所属事務所・ジェイピィールームの公式サイトにて報告された。【写真】芸能活動を終了していた元アイドル、約1年ぶり近影ショット◆浅倉樹々、芸能活動再開を発表公式サイトでは「浅倉樹々ですが、4月より芸能活動を再開することとなりました。本人より、もう一度大