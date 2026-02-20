湧水町と宮崎県えびの市にまたがる陸上自衛隊・霧島演習場で20日、火災が起きました。通報から7時間経った午後6時 警察や消防などによりますと、20日午前11時前、湧水町と宮崎県えびの市にまたがる陸上自衛隊の霧島演習場で「訓練中に出火した」と、自衛隊の関係者から消防に通報がありました。射撃の訓練中だった 現場は草地で、当時は射撃の訓練をしていたということです。けが人の情報は入っていません。 JNNのヘリコプタ