福岡市内の観光スポットを周遊する、福岡オープントップバスの新型車両が20日、お披露目されました。新型車両の運行開始に合わせて、福岡市・天神と太宰府を結ぶ「太宰府コース」が新設されます。 ■元木寛人アナウンサー「天神のど真ん中でお披露目となった、福岡オープントップバスの新型車両。鮮やかなブルーの波模様に、福岡県の花、梅がデザインされています。」福岡市内の観光スポットなど