東杜和気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。20日朝は雲が広がりましたが、日中は各地ともよく晴れました。朝の冷え込みは弱く、最低気温は8℃ほどとなりました。日中の最高気温は15℃くらいと、春のような暖かさとなりました。これからの天気です。21日も朝から晴れて、日差しがよく届きそうです。午後も天気の崩れはなく、お出かけ日和となるでしょう。朝の冷え込みは少し強まり、最低気温は5℃前後の予