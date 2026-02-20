◆２軍練習試合日本ハム３―１中日（２０日・名護）日本ハムのドラフト３位ルーキー・大塚瑠晏内野手（東海大）が、実戦初安打をマークした。「９番・遊撃」でスタメン出場すると、２回に迎えた第１打席、松葉の１３４キロを右前に運んだ。実戦４打席目での初安打に「まず実戦で初めての安打だったので、そこはよかったかなと。ほっとした気持ちです」と笑った。守備では５回、打者・山本が放った三遊間への鋭いライナーを