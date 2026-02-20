巨人の沖縄・那覇キャンプも終盤に入り、開幕スタメンをかけたサバイバルも本格化している。阿部慎之助監督がレギュラー白紙としてスタートした今キャンプ、橋上秀樹オフェンスチーフコーチが「巨人史上でもここまでレギュラーが決まっていないのは初めてじゃないか」と言うほどの大激戦。そんな前代未聞のレギュラー争いが繰り広げられている中、スポーツ報知のYouTube「報知プロ野球チャンネル」では、「２人抜け出した選手が