ドル指数はわずかに前日高値を上回る＝ロンドン為替 ドル指数は前日からのドル高水準で推移している。東京午前の９７．８４２を安値にロンドン序盤には一時９８．０７８まで上昇した。前日高値９８．０７４をわずかに上回った。ただ、足元では９７．９３付近と、前日ＮＹ終値９７．９２５付近に押し戻されている。水準的には１月２３日以来のドル高水準を維持している。 ドルインデックス＝97.93(+0.00+0.00%)