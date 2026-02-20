ポンド買い反応、英ＰＭＩ速報値・製造業が回復の兆し＝ロンドン為替 ２月英ＰＭＩ速報値は、製造業は５２．０と前回５１．８、市場予想５１．５を上回った。サービス業は５３．９と前回５４.０からわずかに低下も、市場予想５３．５を上回った。５０超の景気拡大領域で推移している。 S＆Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのチーフエコノミストは、「景気回復は引き続きサービ