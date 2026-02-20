リンクをコピーする

欧州株独ＤＡＸが上昇に転じる、好調な独ＰＭＩ速報値を好感 東京時間18:46現在 英ＦＴＳＥ100 10685.63（+58.59+0.55%） 独ＤＡＸ25107.38（+63.81+0.25%） 仏ＣＡＣ40 8468.22（+69.44+0.82%） スイスＳＭＩ 13837.69（+38.10+0.28%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間18:46現在 ダウ平均先物MAR 26月限49551.00（+93.00+0.19%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 2