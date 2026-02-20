巨人の平内龍太投手（２７）が２０日、新球種に挑戦することを明かした。昨季まではソフトバンク・東浜やＤｅＮＡ・山崎ら亜大出身の投手が武器とし、縦方向に大きく沈む通称”亜細亜ボール”をツーシームとして使用。「今までの球と使い分けができたら最高。真っすぐの球速を落とさず動かしたい」と、大竹２軍投手コーチの指導を受け、打者の手元で小さく動く”新ツーシーム”の習得に取り組む。投球の幅を広げるため、試行錯