◆２軍練習試合日本ハム３―１中日（２０日・名護）日本ハムのドラフト５位ルーキー・藤森海斗捕手（明徳義塾）が、マルチ安打をマークした。６回２死一、二塁で代打起用されると、変化球を捉え中前適時打。「真っすぐ張ってたんですけど、スライダーが浮いてきたんで反応で打ちました」と振り返った。８回の第２打席では、高め直球を左中間へはじき返しマルチ安打をマーク。しかし９回１死満塁で三ゴロ併殺打に倒れ「２本