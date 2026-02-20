ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で坂本花織（シスメックス）が銀メダル、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダルを獲得し、日本勢がダブル表彰台の快挙を達成した。熱戦から一夜明けた２０日、坂本と中井がイタリア・ミラノで会見に臨んだ。日本フィギュア界での史上最年少１７歳でメダリストになった中井は「自分はまだ一夜明けた感覚がなくて。自分は１時間半ぐらいしか寝られていなくて。その前も友達