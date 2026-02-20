広島・島内颯太郎投手が２０日、「シン・フォーク」に手応えを口にした。沖縄キャンプでブルペン入り。６０球中、約２０球がフォークだった。昨季も数％の割合で投げていたが、投球の９０％以上が直球、チェンジアップ。「状況に応じて第３球種を投げたい場面、もう１球種あったらいいなという場面が（昨季）何回もあった」。これまではスライダー気味に落ちていたが、菊地原１軍投手チーフコーチのアドバイスでリリースを改