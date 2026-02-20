大阪マラソンを前に記者会見する西山雄介＝20日、大阪市22日に開催される大阪マラソン（大阪府庁前―大阪城公園）に出場する男子有力選手が20日、大阪市内で記者会見し、2022年世界選手権代表の西山雄介（トヨタ自動車）は「優勝と、レースを楽しむことを目標に頑張りたい」と意気込んだ。2時間4分55秒の日本記録更新にも意欲的で「みんなで目指していきたい」と語った。28年ロサンゼルス五輪の代表選考会「グランドチャンピオ