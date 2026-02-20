東京・東大和市の警察犬の訓練所で、事件捜査などを支えた警察犬の退官式が開かれました。【映像】ハグされるブラックシャドー号の様子退官式には、警視庁の鑑識課長ら22人が参加し、引退を迎えた警察犬・「ブラックシャドー号」の功績などが発表されました。「ブラックシャドー号」は、銃器と薬物の2種類を捜索することができる「ハイブリッド犬」として、およそ11年にわたり捜査に関わってきました。8年前には、銃刀法違反