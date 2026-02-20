コメの店頭平均価格は、小幅ながら3週間ぶりに値下がりしました。【映像】店頭に並ぶコメ農林水産省によりますと、全国のスーパーおよそ1000店舗で販売された2月15日まで1週間のコメの平均価格は前の週より82円安い、5キロあたり4122円でした。3週間ぶりに値下がりに転じましたが、去年9月以降24週連続で4000円台の高値水準が続いています。銘柄米とブレンド米がそろって値下がりして平均価格を押し下げました。また、ホー