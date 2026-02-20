藤井聡太棋王（23）＝王将など6冠＝に増田康宏八段（28）が挑む第51期棋王戦5番勝負第2局は21日、金沢市「北國新聞会館」で指される。その対局場検分が20日、行われた。増田の先勝で迎え、先手は増田となる。藤井は17、18日に和歌山市で指され、挑戦者・永瀬拓矢九段（33）に敗れて1勝3敗とした第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負第4局から中2日。初めて3敗目を喫した2日制対局に続き、今回