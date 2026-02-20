ロシアによるウクライナ侵略の終結に向けた高官級協議で、ウクライナがロシア側代表団を率いるウラジーミル・メジンスキー大統領補佐官へのいらだちを募らせている。プーチン露大統領と近く過激な愛国主義的思想を持つ「歴史家」として知られるメジンスキー氏は、侵略を正当化する主張を展開している模様だ。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１９日、Ｘ（旧ツイッター）に「歴史のくだらない話は不要だ。単な