東京都江東区の複合商業施設「住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン」では、2026年2月21日から3月1日までの土日祝日限定で、「生活応援！300本引き（福引き）」が開催されます。最大5万円の買物券が当たる！日々の暮らしに寄り添う取り組みとして行われる「生活応援！300本引き（福引き）」。参加費5000円で6000円以上の「住友不動産 ショッピングシティ お買物・お食事券」が必ずもらえる、お得な抽選会です。賞品は、1等5