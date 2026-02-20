NBAシャーロット・ホーネッツの司令塔ラメロ・ボールが、交通事故に巻き込まれた。その映像は、ひとつ誤れば死を彷彿とさせるほどヒヤリとするもの。だが、報道によれば幸いにも負傷者は出ておらず、当事者と関係者は胸を撫で下ろしている。 事故は2月18日（日本時間19日）、シャーロットのダウンタウンで発生した。午後5時頃、トレード・ストリートとトライオン・ストリートの