オールスターブレイク明け初日となった2月20日（現地時間19日、日付は以下同）。イースタン・カンファレンス1位のデトロイト・ピストンズ（40勝13敗）と、3位のニューヨーク・ニックス（35勝20敗）が、マディソン・スクエア・ガーデン（MSG）で激突した。 ホームのニックスは、ジェイレン・ブランソンが33得点6リバウンド8アシスト2スティール、カール・アンソニ