香川大学の学生が地域活性化のための新たな財源を考え研究成果として発表しました。その名も「UDON（うどん）税」です。 【写真を見る】新たな財源に「UDON（うどん）税」!?香川大学法学部の学生が香川県庁で政策提言【香川】 「香川県の代表的なうどん産業への課税を通じて、香川県全体を盛り上げられるはずです」 香川大学の法学部で租税法を学ぶゼミに所属している3年生21人が、香川県庁で新たな政策の提言を行いました。