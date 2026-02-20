昨年開かれた現代アートの祭典「瀬戸内国際芸術祭」の香川県における経済波及効果が195億円と過去最高を記録したことが分かりました。 日本銀行高松支店と実行委員会がまとめたものです。瀬戸内国際芸術祭2025は、昨年4月から11月まで春、夏、秋の3会期合わせて107日間にわたり行われました。香川県における経済波及効果は195億円で、コロナ禍の前回2022年と比べて92億円も増え、これまでの最高だった2019年を上回りました