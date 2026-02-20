2018年平昌五輪フィギュアスケート女子シングル金メダリストのアリーナ・ザギトワ（23）が自身のInstagramを更新し、天使を思わせる最新ショットを公開した。 投稿では「Even angels lose their wings when they fall in love, because love teaches you how to walk on earth」と英文メッセージを添え、白で統一した衣装姿を披露。8年前に15歳で世界を驚かせた金メダリストの変身ぶりが、あらためて注目を