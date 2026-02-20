オリンピック公式アカウントが2月19日、 Instagramを更新した。ミラノ・コルティナ五輪の女子フィギュアスケートでメダルを獲得した坂本花織選手（25）と中井亜美選手（17）を祝福し、メダルを手に喜ぶ二人の写真を公開した。 【関連】宇野昌磨、メダルの重みで「肩がかなり凝る」！？驚きの計量画像に反響 写真には銀メダルと銅メダルを掲げる坂本と中井が笑顔で寄り添っている姿が収められ、競技を終えた2人の安堵