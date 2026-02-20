株式会社焦点工房は、2月19日（木）から楽天市場で開催中の「楽天お買い物マラソン」に参加。期間中は焦点工房 楽天市場店の全商品がポイント2倍となる。 楽天の各種サービスと組み合わせることで、最大47倍のポイントが還元されるキャンペーン。焦点工房が取り扱うレンズ、マウントアダプター、カメラアクセサリーなどが対象となる。 また対象のTTArtisanの交換レンズの購入で、「TTArtisan UVフ