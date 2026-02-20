●日本ドライ [東証Ｓ] 3月31日現在の株主を対象に1→4の株式分割を実施。最低投資金額は現在の4分の1に低下する。 ●リプライオリ [福証Ｑ] 3月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ●ＮＥ [東証Ｇ] 4月30日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ●光陽社 [東証Ｓ] 3月7日現在の株主を対象に1→5の株式分割を実施