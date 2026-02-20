20日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比90円高の5万6930円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万6825.7円に対しては104.30円高。出来高は1834枚となっている。 TOPIX先物期近は3811.5ポイントと前日比7ポイント高、TOPIXの現物終値比は3.02ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物