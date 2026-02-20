バリュークリエーション [東証Ｇ] が2月20日大引け後(18:45)に業績・配当修正を発表。26年2月期の経常損益(非連結)を従来予想の2億1800万円の黒字→5400万円の赤字(前期は1億3100万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の経常損益も従来予想の5500万円の黒字→2億1700万円の赤字(前年同期は8000万円の黒字)に減