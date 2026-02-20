これからの気象情報です。 21日(土)は、絶好のお出かけ日和になりそうです。 ◆警報・注意報 現在、県内全域に乾燥注意報、上・中・下越の広い範囲に低温注意報が発表されています。 ◆2月21日(土)天気 ・上越地方 カラっとした晴れの天気になるでしょう。 朝は氷点下の冷え込みになりますが、日中は日差しが暖かく感じられそうです。 ・中越地方 朝から日差しが降り注ぐでしょう。 最低気温は-4℃前後、最高気温