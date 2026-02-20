自動車の盗難被害を未然に防ごうと、「防犯ステッカー」を配る取り組みが名古屋で始まりました。 【写真を見る】自動車の窃盗被害が2年連続全国最下位の愛知県… 県警制作の｢防犯ステッカー｣を自動車販売店が配布 名古屋 去年、愛知県では、レクサスやランドクルーザーを中心に、自動車が盗まれる被害が前年より185件多い、1051件発生していて、2年連続で全国ワーストになっています。こうした被