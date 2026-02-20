2026年2月19日、中国青年報は、ミラノ・コルティナ冬季五輪で金メダルを獲得した蘇翊鳴（スー・イーミン）と徐夢桃（シュー・モンタオ）の両選手が、試合後のインタビューで相次いで「次期冬季五輪」への挑戦を目標として掲げたことを報じた。記事は、北京時間18日夜に、蘇がスノーボード男子スロープスタイルで、徐がフリースタイルスキー女子エアリアルで、それぞれ金メダルを獲得したことを伝え、試合後に行われた両選手のイン