記者会見する原告側の代理人弁護士。中央の絵は原告の自画像＝20日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ札幌市の通信制高校在学時に教員から繰り返し性被害を受け、心的外傷後ストレス障害（PTSD）と診断され精神的苦痛を負ったとして、20代女性が50代元教員の男性と学校法人に約1980万円の損害賠償を求めた訴訟があり、札幌地裁は20日、男性に1100万円の支払いを命じた。判決などによると2016年、当時高校1年だった女性は校内