1月に37歳になったウォンバットの「ワイン」＝大阪府池田市の五月山動物園（同園提供）オーストラリア生まれで、木に登らないため「地上のコアラ」と呼ばれるウォンバットが大阪府池田市の動物園で37歳の誕生日を迎えた。世界最高齢で、人間なら100歳超。ずんぐりとした体つきでファンから愛され、お祝いのイベントも開かれた。1月に37歳になったのは雄の「ワイン」で、1990年にオーストラリア・タスマニア島のローンセストン