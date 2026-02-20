内閣府公用車の運転手の勤務する営業所へ家宅捜索に入る警視庁の捜査員＝20日午前、東京都中央区東京・赤坂の特許庁前交差点で、赤信号を無視したとみられる内閣府の公用車など車両6台が絡み7人が死傷した事故で、公用車を運転していた男性（69）が関係者に「事故前後の記憶がない」と話していることが20日、警視庁への取材で分かった。同庁は自動車運転処罰法違反容疑で東京都中央区にある男性が勤務する営業所を家宅捜索した。