２０日までの東京株式市場の週間値動きは、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値が、前週末比３０４円５８銭（０・６２％）高の４万９１６１円０３銭となった。日本の対米投資への期待や第２次高市内閣の発足を受け、堅調な動きとなった。一方、日経平均株価（２２５種）の終値は前週末比１１６円２７銭（０・２０％）安の５万６８２５円７０銭だった。一株あたりの株価が高い半導体関連株などの下落が影響し、読