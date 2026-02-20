Image: Amazon 使い勝手いい上に、お安いなんて。最近、USB充電器界隈で流行しているのが、USB-Cケーブルが内蔵されているタイプ。別途USB-Cケーブルを用意しなくても、手軽にスマホやタブレット、PCなどが充電できるのは、お手軽でいいですよね。スマホやタブレットだけを充電するなら、30Wクラスでも問題ありませんが、2台同時充電や、PCの充電もしたいという場合は、65W以上のものがオス