いつでも一緒にいたい3匹の子猫。子猫の時は一緒にハンモックで眠っていた子猫たちですが、大きくなるにつれて、ハンモックで一緒に眠るのは少しキツそうになってきて…？寝心地を優先するよりも、みんなと一緒にいたい気持ちが勝ってしまう猫ちゃんたちの光景が素敵だと、1万再生を突破することに。投稿には、「ぎゅうぎゅうでも楽しそう」「ハンモックが小さくなったのは成長の証♪」とコメントが寄せられています。 【動画：ハ