3人組ロックバンド・忘れてモーテルズが、このたび、ラジオ番組にゲスト出演。2025年に結成15周年を迎えた節目のタイミングでの自主レーベル設立にまつわるトークを展開したほか、最新リリース、今後のライブについて語った。『忘れてモーテルズ』左から、ゾロメ（ベース）、283（つばさ・ボーカル/ドラム）、悪玉（ギター）忘れてモーテルズは、2010年に東京都・町田で結成。ボーカル兼ドラムの283（つばさ）、ギター