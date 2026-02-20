映画「刑事グラハム／凍りついた欲望」や「ロボコップ2」などで知られる俳優・映画監督のトム・ヌーナンさんが14日、74歳で亡くなった。元共演者のカレン・シラスが明らかにしたもので、死因は公表されていない。 【写真】「刑事グラハム」での強烈“紅龍”の彫り姿 シラスはインスタグラムで次のようにコメントしている。「90年代初め、彼のオフ・ブロードウェイ作品『ホワット・ハプンド・ワズ…』で一緒に仕