観音寺警察署 三豊市に住む食肉加工作業員の男（45）が、親を脅迫したり暴行を加えてけがをさせたりした疑いで警察に逮捕されました。 警察によりますと、男は、17日午後5時ごろから午後6時ごろの間、観音寺市に住む70代の両親に対し、顔面を殴ったり、足で踏みつけたりして打撲などのけがをさせた疑いです。また、母親に対しては額に拳銃のようなものを突き付け、「死にたいんやったら殺してやる」などと言い脅迫した疑い