Jリーグで活躍する若手に注目Jリーグは2月17日、JリーグオールスターDAZNカップのヤングプレーヤー得票数ランキングを発表。対象は2026年12月31日時点で満21歳以下の選手で、集計期間は2月17日午前8時59分までのもの。途中結果をJリーグの公式SNSで伝えた。J1のEASTでは、日本代表にも名を連ねるFC東京のMF佐藤龍之介、WESTではガンバ大阪の名和田我空がそれぞれ得票数1位となった。2人は2006年生まれで現在19歳。佐藤は昨季の