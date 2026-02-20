巨人の阿部慎之助監督（４６）が２０日、那覇キャンプで投手陣のブルペン投球を視察した。メイン球場のセルラースタジアム那覇から自転車で公園内を走ってブルペンに移動した阿部監督。新戦力のウィットリー、マタ、ハワード、竹丸、田和、山城ら計１２投手のブルペン投球をチェックした。