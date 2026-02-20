１２日、瀋陽食糧倉庫文化クリエーティブ産業パークで記念撮影する観光客。（瀋陽＝新華社記者／呉青昊）【新華社瀋陽2月20日】中国遼寧省瀋陽市渾南区の一角には、20世紀半ばに建設された「瀋陽第四食糧倉庫」群の跡地が広がる。都市の発展と機能の変化に伴い、かつての備蓄拠点は次第に活気を失い、いかに転換を図るかという課題に直面していた。2022年、「新旧の調和」をコンセプトとした改修プロジェクトが正式に始動した