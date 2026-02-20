俳優の林翔太、ジュニアの北川拓実が20日、東京・新国立劇場小劇場で行われたW主演を務めるミュージカル『ラパチーニの園』の公開ゲネプロ後取材会に参加した。【写真】爽やか…！明るい笑顔をみせる北川拓実本作は、19世紀アメリカの作家ナサニエル・ホーソーンの短編小説「ラパチーニの娘」を原作とした、韓国発のオリジナルミュージカルで、現代社会で話題となる、愛の名の下に起こる「抑圧」と「暴力」、そして社会的偏見