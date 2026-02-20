俳優の林翔太、ジュニアの北川拓実がW主演でWキャストを務めるミュージカル『ラパチーニの園』の公開ゲネプロ後取材会が20日、東京・新国立劇場小劇場で行われ、林、北川のほか、宮澤佐江、珠城りょう、石井一彰、別所哲也が登壇した。【写真】爽やか…！明るい笑顔をみせる北川拓実取材会では、和気あいあいとトークを展開し、稽古期間で築いた絆を感じさせた6人。稽古を振り返り、宮澤は「まだ歌稽古のみなさんに会っていな